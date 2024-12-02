В Лейлекском районе открыли филиал IT-академии

В Лейлекском районе Баткенской области открыли филиал IT-академии и провели форум информационных технологий «Живи в Лейлеке — работай со всем миром!» Об этом сообщает отдел по работе с общественностью и СМИ Жогорку Кенеша.

Депутат Миргуль Темирбаева, выступая на форуме, подчеркнула, что образовательное учреждение, открывающееся в самом отдаленном районе, дает прекрасную возможность для жителей региона, особенно для женщин, и призвала всех, молодых и пожилых, получать здесь образование.

Директор Парка высоких технологий Азиз Абакиров поблагодарил нардепа за помощь в открытии филиала в Лейлекском районе.

Кроме того, на форуме презентовали информационные доклады, обсуждали предложения, идеи.

Напомним, что в рамках проекта «Доступ к образованию в сфере информационно-коммуникационных технологий для женщин и девочек в Баткенской области» 200 женщин получат бесплатное образование. Проект спонсировался немецкой организацией сотрудничества (GIZ), которая подарила 25 ноутбуков филиалу недавно открывшейся IT-академии.