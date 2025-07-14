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Власть

Садыру Жапарову рассказали о планах по модернизации Академии госуправления

Садыр Жапаров сегодня, 14 июля, ознакомился с планами по модернизации Академии государственного управления имени Жусупа Абдрахманова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ректор академии Айгул Калчакеева проинформировала главу государства о текущей деятельности академии, достигнутых результатах и ключевых направлениях развития. В частности, представлены сведения о проводимых образовательных программах, направленных на повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, а также о внедрении современных методов обучения и цифровизации учебного процесса.

Айгул Калчакеева также рассказала о проводимой работе по укреплению академической базы учреждения, развитии международного сотрудничества и привлечении экспертов к учебному процессу.

Главу государства информировали о планах по разработке комплексной системы по подготовке специалистов для органов государственной и муниципальной службы и созданию устойчивого механизма формирования кадрового резерва.

Завершая встречу, Садыр Жапаров выразил готовность государства оказать финансовую поддержку в вопросах улучшения инфраструктуры и условий пансионата, находящегося в ведении академии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336204/
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