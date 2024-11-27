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Власть

Депутат Жогорку Кенеша раскритиковал работу Соцфонда

«В бюджет поступают миллиарды сомов, а повысить пенсии до достойного уровня не можем», — заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Эмиль Токтошев, критикуя деятельность Социального фонда.

Председатель ведомства Бактияр Алиев отметил, что в следующем году Соцфонд планирует повысить пенсии на 7 процентов, на это предусмотрено 1,2 миллиарда сомов. По его словам, на сегодня средний размер пенсии составляет 9 тысяч сомов.

Эмиль Токтошев отметил, что повышение выплаты на 7 процентов не повлияет на жизнь пенсионеров, и напомнил о росте инфляции.

«Если человек получает 10 тысяч сомов пенсии, вы увеличиваете ее на 700 сомов. Это не повлияет на их жизнь. Вы, как руководитель, должны поднимать эти вопросы. А вы сидите, никаких предложений у вас нет. Дороговизна душит народ. Люди страдают. Бюджет ведь пополняется. Миллиарды поступают. Кричим народу о небывалом росте, а пенсии не можем поднять до достойного уровня», — сказал он.

Народные избранники рассматривают бюджет Соцфонда на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312365/
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