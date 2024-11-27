Визит Садыра Жапарова в Германию: какие документы подписаны

В рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Германию подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-германского сотрудничества.
По данным пресс-службы главы государства, в пакет входят:
- инвестиционное соглашение между кабинетом министров КР и компаниями Sonnenenergie, a.s., AB Progressio GmbH, LTI ReEnergy CleanTech Project Development UG, ОАО «СЭС «Токтогул», ОАО «СЭС «Токтогул КГ» о реализации проекта по строительству и эксплуатации двух плавучих солнечных электростанций;
- меморандум о сотрудничестве между Министерством образования и науки КР и telc gGmbH;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки КР, Федеральным агентством занятости Германии, telc gGmbH и DVV International;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки КР, государственным министром по европейским и международным делам государственной канцелярии Баварии, администратором Камского района и Федеральным агентством занятости Германии;
- меморандум о сотрудничестве между Министерством образования и науки КР и германской компанией SLG SPITZKE LOGISTIK GmbH по вопросам подготовки машинистов поездов;
- меморандум о сотрудничестве между Министерством здравоохранения КР и Университетом Любека;
- меморандум между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Независимым исследовательским институтом по вопросам охраны окружающей среды;
- соглашение о намерениях по сотрудничеству между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и компанией Intertek GmbH;
- меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям и компанией NISBAU Anlagentechnik GmbH;
- меморандум о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР и Немецкой туристической ассоциацией Deutsche Reiseverband e.V.;
- меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР и Немецкой туристической ассоциацией Deutsche Reiseverband e.V.;
- соглашение о покупке электроэнергии («РРА-КОНТРАКТ»);
- меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики КР и Siemens Energy Global GmbH & Co. KG;
- меморандум о взаимопонимании между Центром государственно-частного партнерства и компанией SBS Holdings по продвижению проекта ГЧП о строительстве и эксплуатации завода по выпуску деталей для «умных» домов;
- меморандум о сотрудничестве между банком ODDO BHF AG и компанией «Текстиль Транс»;
- меморандум о сотрудничестве между Министерством чрезвычайных ситуаций КР и Потсдамским институтом изучения климатических изменений;
- соглашение о сотрудничестве между Кыргызским государственным техническим университетом имени Исхака Раззакова и Техническим университетом Горной академии Фрайберга.