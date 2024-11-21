Премьер-министр Казахстана посетит Кыргызстан с рабочим визитом. Об этом стало известно на встрече главы кабмина Акылбека Жапарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Бишкеке Рапилем Жошыбаевым.

Стороны обсудили вопросы подготовки к предстоящему рабочему визиту Олжаса Бектенова в Бишкек 3-4 декабря текущего года для участия в очередном заседании кыргызско-казахского межправительственного совета.

Рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая совместные проекты в торгово-экономической, транспортной и энергетической сферах.

Акылбек Жапаров, подчеркнув важность дальнейшего развития взаимодействия с Казахстаном в духе союзничества и партнерства, выразил готовность кыргызской стороны к реализации совместных инициатив и проектов, направленных на дальнейшее расширение и укрепление отношений между двумя странами.

Рапиль Жошыбаев отметил высокую динамику взаимоотношений между государствами и выразил уверенность в успешной реализации совместных проектов, которые будут положительно влиять на благосостояние двух братских народов.