19:57
USD 8.65
EUR 91.43
RUB 0.87
Власть

Камчыбек Ташиев озвучил, сколько средств возвращено государству от коррупции

В рамках борьбы с коррупцией государству возвращено до $125 миллиардов. Об этом сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции.

Он уточнил, что данная сумма возвращена за четыре года — с 2020-го по 2024-й.

Камчыбек Ташиев заверил, что борьба с коррупцией будет продолжена и все обвиняемые в подобных преступлениях понесут наказание.

«Раньше коррупционеры отделывались штрафами и оставались на свободе. Однако после принятия нового закона они будут не только платить штрафы, но и отбывать тюремное заключение», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311754/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал бы новорожденного внука
Камчыбек Ташиев заявил о задержании посла, который обвиняется в коррупции
Камчыбеку Ташиеву прислали посылку с угрозами в отношении него и его семьи
Камчыбек Ташиевдин төртүнчү небереси жарык дүйнөгө келди
У Камчыбека Ташиева родился четвертый внук
В Кыргызстане откатов нет, есть закатывание в асфальт. Глава кабмина о коррупции
Камчыбек Ташиев: «Мамлекет эч бир партияны же талапкерди колдобойт»
Материнский капитал. Марлен Маматалиев задумался о рождении шестого ребенка
Государство никого из партий и кандидатов не поддерживает — Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев прокомментировал задержания членов партии «Социал-демократы»
Популярные новости
Обязательное страхование в&nbsp;Жогорку Кенеше назвали антинародным законом Обязательное страхование в Жогорку Кенеше назвали антинародным законом
Удары вглубь России дальнобойным оружием. Как отреагировал Кремль на&nbsp;решение США Удары вглубь России дальнобойным оружием. Как отреагировал Кремль на решение США
Депутат Эрулан Кокулов покинул заседание комитета&nbsp;ЖК, разозлившись на&nbsp;коллег Депутат Эрулан Кокулов покинул заседание комитета ЖК, разозлившись на коллег
Минтранс Кыргызстана вводит новые виды сборов. Кто их&nbsp;будет платить Минтранс Кыргызстана вводит новые виды сборов. Кто их будет платить
Бизнес
Обращайтесь в&nbsp;поддержку&nbsp;О! онлайн круглосуточно, без ожидания на&nbsp;линии Обращайтесь в поддержку О! онлайн круглосуточно, без ожидания на линии
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
20 ноября, среда
19:52
Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал бы новорожденного внука Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал бы новор...
19:50
Турнир Panda Cup по футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) заняла второе место
19:44
Камчыбек Ташиев озвучил, сколько средств возвращено государству от коррупции
19:30
Цифра дня. 25,8 тысячи женщин получили пособие по беременности и родам
19:01
В письме, где угрожали главе ГКНБ, упоминается вдова Чыныбая Турсунбекова