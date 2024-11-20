Камчыбек Ташиев озвучил, сколько средств возвращено государству от коррупции

В рамках борьбы с коррупцией государству возвращено до $125 миллиардов. Об этом сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции.

Он уточнил, что данная сумма возвращена за четыре года — с 2020-го по 2024-й.

Камчыбек Ташиев заверил, что борьба с коррупцией будет продолжена и все обвиняемые в подобных преступлениях понесут наказание.

«Раньше коррупционеры отделывались штрафами и оставались на свободе. Однако после принятия нового закона они будут не только платить штрафы, но и отбывать тюремное заключение», — подчеркнул он.