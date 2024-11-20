Президент наградил победителей конкурса для педагогических работников

Президент Садыр Жапаров наградил победителей ежегодного республиканского конкурса для педагогических работников дошкольных и общеобразовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото администрации президента. Садыр Жапаров с победителями конкурса

Садыр Жапаров отметил, что забота о будущем нашей республики — это священная обязанность, которая лежит на всех, начиная с руководства страны и заканчивая каждым родителем.

«Сегодня мы собрались на мероприятии, посвященном вручению наград победителям конкурсов «Лучший учитель года» и «Лучший воспитатель». Эти конкурсы направлены на достойное признание труда наших педагогов, внедрение кадровой политики, направленной на улучшение качества образовательного процесса посредством распространения передовых педагогических идей, а также на выявление талантливых и творческих педагогов, владеющих эффективными методиками и современными образовательными технологиями», — сказал он.