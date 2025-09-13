21:59
Общество

Лучшего воспитателя 2025 года выберут в Кыргызстане

Министерство просвещения проводит ежегодный республиканский конкурс «Лучший воспитатель года».  Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников, поддержку применения новых технологий в организации учебного процесса и повышение профессионального мастерства.

Конкурс проводится среди сотрудников детсадов из всех областей Кыргызстана, а также городов Бишкека и Оша. Предусмотрено четыре категории: воспитатели, методисты, учителя государственного языка и музыкальные руководители.

Финальный этап конкурса пройдет в Бишкеке с 22 по 24 сентября, бороться за звание лучших будут 26 педагогических работников.
