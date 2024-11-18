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Власть

Резать скот на продажу в убойном цехе. Депутаты ЖК не одобрили законопроект

Комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию не одобрил законопроект, которым фермеров хотели принудить резать скот на продажу в убойном цехе.

Депутат Балбак Тулобаев сказал, что это приведет к подорожанию мяса.

«Если мне понадобится зарезать 10 быков, которые находятся в селе Ак-Шыйрак, то нужно будет везти их в Джети-Огуз. А для этого нужно нанять большой КамАЗ. Знаете, сколько километров между Ак-Шийраком и Джети-Огузом? Ехать примерно 6 часов. Знаете, сколько стоит 1 час аренды КамАЗа?» — спросил депутат директора Ветеринарной службы Улукбека Кожобергенова.  

Первый заместитель министра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев пояснил депутатам, что сейчас люди режут на продажу и больной скот в том числе. Законопроект принимается для того, чтобы в продажу поступало только качественное мясо.

Тем не менее депутаты решили вернуть законопроект на доработку и не поддержали его во втором чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311443/
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