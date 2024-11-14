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Власть

Материнский капитал. Марлен Маматалиев задумался о рождении шестого ребенка

На заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев заявил, что задумался о рождении шестого ребенка после введения главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым материнского капитала.

Он отметил, что многие матери довольны инициативой.

«У меня пятеро детей. Супруга заговорила о рождении шестого. Хочу сказать, что это хорошая идея», — подчеркнул Марлен Маматалиев.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев предложил выплачивать от 100 тысяч до 2 миллионов сомов многодетным матерям, проживающим в местностях выше тысячи метров над уровнем моря.

Принято решение выдавать по 100 тысяч сомов за четвертого ребенка. За пятого — 600 тысяч, за седьмого — 1 миллион, за восьмого и девятого — 1,5 миллиона, за десятого — 2 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311120/
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