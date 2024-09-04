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Власть

Садыр Жапаров вручил призерам чемпионата мира по борьбе (U 17) денежные премии

Президент Садыр Жапаров сегодня, 4 сентября, в «Ынтымак Ордо» встретился с призерами чемпионата мира по борьбе среди юниоров (U 17) и вручил им, а также их тренерам денежные премии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Спортсмены Курсантбек Исаков, Омурбек Асан уулу и Рустамжан Кахаров получили по 600 тысяч сомов. Кутман Калбаев — 400 тысяч и Бекжан Бейшембаев — 200 тысяч сомов.

Старшие тренеры Азат Мирахимов и Дастан Муктаров получили от президента по 150 тысяч сомов. Четыре личных тренера Рустам Кочаров, Абдурашит Мамасабиров, Айбек Бердалиев и Ратбек Мамбетов — по 100 тысяч.

В своей речи Садыр Жапаров отметил, что в преддверии празднования Дня независимости страны и 100-летия Кара-Киргизской автономной области юные борцы преподнесли всему кыргызскому народу замечательный подарок.

Он подчеркнул, что этот год, без сомнения, стал успешным для отечественных спортсменов. На летних Олимпийских играх в Париже кыргызстанцы завоевали шесть медалей, обновив историю кыргызского спорта.

В завершение своей речи глава государства призвал спортсменов не позволять вовлекать себя в криминальные дела или политические игры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304041/
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