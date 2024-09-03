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Власть

Жогорку Кенеш рассматривает поправки в Уголовный кодекс. Какие

Поправки в Уголовный кодекс в части возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам одобрены во втором чтении комитетом Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что суд, рассмотрев ходатайство о возобновлении дела, выносит решение о его удовлетворении только по тем обстоятельствам, которые предусмотрены в пункте 4 части 3 статьи 451 УПК. Это обстоятельства, не известные суду при вынесении приговора, который сам по себе или вместе с ранее установленными обстоятельствами свидетельствует о невиновности осужденного либо о совершении им иного по степени тяжести преступления, чем те, за которые он осужден, либо о виновности оправданного или лица, в отношении которого дело прекращено.

Таким образом, у суда нет возможности вынести решение об удовлетворении ходатайства по другим обстоятельствам, что приводит к сужению прав суда.

По мнению Министерства юстиции, инициировавшего законопроект, единственным эффективным способом защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина в этом случае является возможность пересмотра вышестоящим судом как не вступивших, так и вступивших в законную силу судебных актов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/303830/
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