Верховный суд Казахстана отказал в рассмотрении дела о богатствах Назарбаева

Верховный суд Казахстана отказался рассматривать дело о богатствах экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает Nege.kz.

«Кассационная коллегия по предварительному рассмотрению ходатайства казахстанца Кайиргельды Смагулова постановила, что нет оснований для дальнейшего рассмотрения его иска, направленного на взыскание активов и имущества Нурсултана Назарбаева в пользу государства», — говорится в сообщении.

Издание приводит выдержку из постановления Верховного суда.

«Изучив доводы ходатайства, судья полагает, что оснований для пересмотра судебных актов не имеется», — сказано в документе.

Отмечается, это была третья попытка Кайиргельды Смагулова в судебном порядке добиться конфискации имущества экс-президента в пользу государства.