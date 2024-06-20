Территориальная реформа. Парламент в трех чтениях принял пакет законопроектов

Жогорку Кенеш в трех чтениях принял пакет законопроектов об административно-территориальной реформе.

В частности, парламент одобрил проект закона «Об административно-территориальных единицах на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызской Республики» и внесение изменений в закон «Об административно-территориальном устройстве» и внесение поправок в некоторые законодательные акты в рамках АТР.

Инициатором законопроектов выступает президент Садыр Жапаров.

Депутат Миргул Темирбаева попросила главу кабмина Акылбека Жапарова восстановить в должности 98 муниципальных служащих и 3 работников местной власти в Баткене. Их незаконно сократили.

Нардеп Улугбек Ормонов также напомнил, что депутаты просили оставить глав айылов, не сокращать в рамках АТР.

«Неправильно назначать на три села одного главу», — сказал депутат.

Акылбек Жапаров ответил, что при необходимости местные власти увеличат число глав сел.

30 декабря 2023 года президент подписал указ о проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызстана. Из 452 айыльных аймаков 217 будут сокращены и создаются 235 укрупненных айыльных аймаков. В 235 включены ранее реформированные айыльные аймаки Тюпского района Иссык-Кульской области и Нарынской области.

Города Бишкек, Ош, Каракол, Джалал-Абад, Балыкчи, Чолпон-Ата, Кара-Балта и Токтогул будут укрупнены за счет прилегающих айыльных аймаков.