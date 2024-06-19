ЕБРР выделяет 8,5 миллиона евро на модернизацию водоснабжения Базар-Коргона

На модернизацию системы водоснабжения в городе Базар-Коргоне и айыльных аймаках Акман и Бешик-Жон Кыргызстан получает кредит и грант в 8,5 миллиона евро от Европейского банка реконструкции и развития.

По словам председателя парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Улана Примова, проект «Реабилитация систем водоснабжения города Базар-Коргона» также предусматривает внедрение счетчиков, закуп авто для обслуживания населения, строительство офиса.

Общая сумма финансирования – 8 миллионов 540 тысяч евро. Из них 3 миллиона 745 тысяч евро выделяет ЕБРР в качестве кредита на 15 лет. 4 миллиона 795 тысяч евро выделяет Специальный фонд акционеров Европейского банка реконструкции и развития в качестве гранта.

Рассмотрев соглашение между КР и ЕБРР на заседании Жогорку Кенеша, депутаты ратифицировали его во втором чтении.