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Власть

Жители села Таш-Добо пятый год не могут получить доступ к чистой воде — депутат

«В селах Кашка-Суу и Байтик Аламединского района проблема с чистой питьевой водой», — заявил депутат Сеидбек Атамбаев на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

По словам нардепа, к нему обратились учителя Кашка-Сууйской средней общеобразовательной школы имени Т.Актанова.

«Они говорят, что бассейн суточного регулирования (БСР) не работает. Вода если и есть, то грязная, с червями. Они просят решить проблему», — сказал Сеидбек Атамбаев.

Он добавил, что аналогичная проблема и у жителей села Таш-Добо. Местные жители сообщают, что уже пять лет живут без чистой воды.

«В селе есть ряд частных хозяйств и баня, хозяином которой является депутат местного кенеша. Они используют питьевую воду с ранней весны и до глубокой осени. Из-за них сельчанам не хватает питьевой воды. Они неоднократно обращались к местным властям, на свои деньги купили емкость, поставили водозабор, но это не решило проблему. Там живут в основном пенсионеры, малоимущие семьи и безработные», — отметил депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296910/
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