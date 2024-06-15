В законы об особо охраняемых территориях внесли изменения

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере регулирования особо охраняемых природных территорий». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 24 апреля 2024 года.

Внесены изменения в Земельный кодекс и законы «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях», «О переводе (трансформации) земельных участков» и «Об охоте и охотничьем хозяйстве».

Это сделано для устранения пробелов в правовом регулировании образования и работы особо охраняемых природных территорий и создания правовых гарантий сохранности, целостности и экологической значимости уникальных особо охраняемых природных комплексов, требующих сохранения и воспроизводства биоразнообразия и экосистем в КР.

Принятым законом предусмотрены: