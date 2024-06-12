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Власть

Сына президента США признали виновным по делу о незаконном владении оружием

В США присяжные вынесли обвинительный приговор сыну президента страны Джо Байдена Хантеру по всем трем пунктам дела о незаконном владении оружием. Об этом сообщило CNN.

Как отмечается, два пункта обвинения связаны с тем, что в 2018 году сын президента США при покупке пистолета солгал, что не употребляет наркотики. В третьем пункте утверждается, что Хантер Байден владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков.

Телеканал отметил, что это решение стало первым случаем, когда близкий родственник действующего президента США осужден федеральным судом за уголовное преступление.

Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф до $750 тысяч.

Однако CNN называет максимальный срок маловероятным. Дата вынесения приговора еще не назначена.

Расследование в отношении Хантера Байдена начали в 2018 году, когда стало известно, что он приобрел пистолет во время употребления наркотиков. Летом 2023-го сын президента заключил сделку с Минюстом США, в рамках которой должен был признать себя виновным в двух налоговых правонарушениях, совершенных в 2017-2018 годах. Взамен с него должны были снять обвинения в незаконном хранении оружия, однако сделку не одобрил суд. В сентябре Хантеру предъявили обвинение.

В начале июня 2024 года президент США Джо Байден подтвердил в разговоре с телеканалом ABC, что примет любой вердикт присяжных, а также исключил возможность помилования сына.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296443/
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