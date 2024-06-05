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Власть

Максат Асаналиев стал семнадцатым генпрокурором за всю историю Кыргызстана

Максат Асаналиев стал семнадцатым генпрокурором за всю историю Кыргызстана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Медер Алиев.

«Каких только генеральных прокуроров у нас не было. Был базарком после революции 2010 года, который развивал свой бизнес, используя служебное положение, и ни дня не работал в системе прокуратуры. Другой генпрокурор делал бизнес на задержанных», — сказал нардеп.

Он добавил, что перед новым генпрокурором стоит большая ответственность. Необходимо вернуть доверие граждан.

«Я понимаю, какая это тяжелая работа. Прокуратуру учредил Петр I в 1722 году, тогда он сказал напутственные слова: уничтожить, ослабить зло, проистекающее из беззакония, неправосудности и беспорядка. Я желаю вам удачи», — подчеркнул Медер Алиев.

Напомним, депутаты одобрили кандидатуру Максата Асаналиева на должность генерального прокурора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295870/
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