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Общество

Максат Асаналиев утвержден Жогорку Кенешем на должность генерального прокурора

Максат Асаналиев утвержден Жогорку Кенешем на должность генерального прокурора. Он поблагодарил депутатов за оказанное доверие и пообещал все силы направить на борьбу за права человека.

Напомним, Максату Асаналиеву 46 лет, родился в селе Ак-Терек Тонского района Иссык-Кульской области.

Работал следователем прокуратуры Октябрьского района Бишкека. После возглавлял отдел служебных расследований. Был старшим следователем по особо важным делам следственного управления Генеральной прокуратуры. А также занимал должность прокурора Первомайского района Бишкека.

20 мая 2022 года в порядке ротации был назначен прокурором Ошской области.

Является советником юстиции 1-го класса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295866/
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