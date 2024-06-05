Максат Асаналиев утвержден Жогорку Кенешем на должность генерального прокурора. Он поблагодарил депутатов за оказанное доверие и пообещал все силы направить на борьбу за права человека.

Напомним, Максату Асаналиеву 46 лет, родился в селе Ак-Терек Тонского района Иссык-Кульской области.

Работал следователем прокуратуры Октябрьского района Бишкека. После возглавлял отдел служебных расследований. Был старшим следователем по особо важным делам следственного управления Генеральной прокуратуры. А также занимал должность прокурора Первомайского района Бишкека.

20 мая 2022 года в порядке ротации был назначен прокурором Ошской области.

Является советником юстиции 1-го класса.