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Власть

Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защиты детей

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 июня — Международным днем защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Дети — наше будущее. И мы придаем большое значение вопросам их правильного воспитания и укрепления семейных ценностей как одному из национальных приоритетов.

Садыр Жапаров

По его словам, в этом году исполняется 30 лет со дня ратификации Кыргызской Республикой Конвенции по правам ребенка.

«За эти годы мы добились успехов: приняты важные законодательные акты, направленные на защиту прав детей, усовершенствованы системы образования и здравоохранения, созданы условия для всестороннего развития наших детей», — отметил президент.

Он подчеркнул, что сегодня реализуется много проектов, социальных программ, направленных на развитие потенциала и раскрытие талантов каждого ребенка в разных уголках республики. И добавил, что будет продолжена работа по устранению социального и экономического неравенства, борьбе с бедностью и насилием, укреплению системы защиты прав детей.

«В целях создания благоприятных условий для развития детей-сирот я подписал Указ о введении государственного детского депозита «Келечекке салым», по которому для каждого ребенка, оставшегося круглой сиротой, откроют счет. По достижении 18 лет он получит 500 тысяч сомов на улучшение здоровья, жилищных условий и обеспечение права на образование.

Каждый ребенок имеет право на счастливое детство и светлое будущее. Благополучие нашего общества зависит от того, как мы позаботимся о том, чтобы наши дети получили правильное воспитание и образование», — заключил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295569/
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