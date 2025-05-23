Бишкек готовится к празднованию Дня защиты детей

Мэрия столицы приглашает вместе отпраздновать День защиты детей.

В рамках празднования 1 июня на площади Ала-Тоо с 10.00 до 22.00 запланированы развлекательные мероприятия.

Будут организованы интерактивы:

— аквагрим-зона;

— фотозона — яркие декорации и ростовые куклы;

— мастер-класс по лепке из пластилина, рисованию;

— веселые конкурсы, флешмобы;

— шоу мыльных пузырей;

— спортивные игры;

— бонусы (подарки) от официальных партнеров мероприятия.

Фото мэрии

Кроме того, с 30 мая по 8 июня в городе будет проходить пятый международный детский фольклорный фестиваль «Наристе» с участием 10 стран, а также ребят из всех областей нашей республики.

В рамках фестиваля на площади также будут проводиться выступления зарубежных участников, а в 19.00 будет организована праздничная дискотека.



