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Общество

Бишкек готовится к празднованию Дня защиты детей

Мэрия столицы приглашает вместе отпраздновать День защиты детей. 

В рамках празднования 1 июня на площади Ала-Тоо с 10.00 до 22.00 запланированы развлекательные мероприятия.

Будут организованы интерактивы:

— аквагрим-зона;
— фотозона — яркие декорации и ростовые куклы;
— мастер-класс по лепке из пластилина, рисованию;
— веселые конкурсы, флешмобы;
— шоу мыльных пузырей;
— спортивные игры;
— бонусы (подарки) от официальных партнеров мероприятия.

мэрии
Фото мэрии


Кроме того, с 30 мая по 8 июня в городе будет проходить пятый международный детский фольклорный фестиваль «Наристе» с участием 10 стран, а также ребят из всех областей нашей республики.

В рамках фестиваля на площади также будут проводиться выступления зарубежных участников, а в 19.00 будет организована праздничная дискотека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330112/
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