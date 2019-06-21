В Бишкеке девушка организовала вебкам-студию. Ее оштрафовали на 30 тысяч сомов

Первомайский районный суд Бишкека приговорил к выплате штрафа Т.А. за организацию вебкам-студии.

В приговоре суда указывается, что Т.А.Ж. решила незаконно обогатиться на распространении порнографической продукции. Девушка организовала вебкам-студию, напротив двуспальной кровати установила компьютерный стол с монитором, веб-камерой, колонками.

«Вскоре подсудимая начала набирать девушек для работы веб-моделями. Последние предоставляли интимные услуги через интернет-сайты иностранцам. До того как набрала девушек, работала веб-моделью сама. Обвиняемая Т.А.Ж. на судебном заседании вину в предъявленном ей обвинении признала полностью и раскаялась», — указывается в приговоре.