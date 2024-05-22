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Власть

Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового корпуса детской больницы

Президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового многопрофильного корпуса Национального центра охраны материнства и детства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Больница будет рассчитана на 350 коек. В ней разместятся приемное отделение с изоляторами, отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, реанимации для онкологии и онкогематологии, паллиативной терапии, травматологии и ортопедии, микрохирургии, гастроэнтерологии с трансплантацией печени, специализированного ухода и другие.

Садыр Жапаров отметил, что ровно через десять дней будет отмечаться Международный день защиты детей. Государство со своей стороны обещает всячески заботиться о детях и дарить им радость.

Обращаясь к собравшимся, президент сказал, что сегодня все являются свидетелями хорошей инициативы, направленной на заботу о наших детях и их матерях, которые являются будущим страны.

«Известно, что треть всего населения республики составляют дети. Забота об их здоровье — это прямая обязанность государства. Организовать новые отделения в области педиатрии и построить многопрофильную детскую больницу в связи с ростом количества их заболеваний стало требованием сегодняшнего дня. Национальный центр охраны материнства и детства нуждается в новом современном здании для улучшения клинических и диагностических возможностей, таких как трансплантация почки и печени, кохлеарная имплантация для детей с врожденной потерей слуха, лечение ретинопатии и трансплантация костного мозга для детей с лейкозом», — подчеркнул он.

Садыр Жапаров добавил: Национальный центр охраны материнства и детства, несмотря на то, что является научным учреждением, также занимается реализацией государственной политики по снижению заболеваемости, смертности и инвалидности среди женщин и детей. Он оказывает организационно-методическую помощь органам здравоохранения в области охраны здоровья матери и ребенка, акушерства и гинекологии, педиатрии и детской хирургии.

Глава государства выразил уверенность в том, что во второй половине 2025 года больница начнет прием детей и матерей с проблемами здоровья.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294734/
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