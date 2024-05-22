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Власть

На содержание ста осужденных из бюджета выделяют более 3,5 миллиона сомов

На содержание ста осужденных из республиканского бюджета учреждениям СИН выделяют более 3,5 миллиона сомов. Об этом со ссылкой на судебную статистику на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Бакыт Рысбеков.

По его словам, на одного осужденного выделяют 100 сомов в день.

«В прошлом году в изоляторах временного содержания внутренних дел в разное время содержались 9 тысяч 417 человек, а в следственных изоляторах Службы исполнения наказаний — 1 тысяча 556. В 2023-м 95 процентов обвиняемых взяты под стражу постановлениями судов», — сказал директор НЦПП.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294731/
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