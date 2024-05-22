Только одна машина скорой помощи обслуживает 78,9 процента учреждений СИН

78,9 процента учреждений СИН находятся в Бишкеке и Чуйской области, их обслуживает одна машина скорой помощи. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Бакыт Рысбеков.

По его словам, есть две машины для обслуживания учреждений Службы исполнения наказаний, но одна из них сломана.

Директор НЦПП отметил плохое состояние зданий, принадлежащих СИН. «Некоторые изоляторы в аварийном состоянии. Это опасно не только для заключенных, но и для сотрудников Службы исполнения наказаний», — сказал он.