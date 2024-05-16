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Власть

Облегчить экстрадицию осужденных за границей кыргызстанцев. Принят законопроект

Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые облегчат перевод граждан Кыргызстана, осужденных за границей, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

Сообщается, что подавляющее большинство осужденных кыргызстанцев отбывают наказание в России. По законам РФ иностранному государству могут отказать в экстрадиции его гражданина, если наказание за преступление мягче, чем в России.

Предложенный законопроект предлагает оставлять для экстрадируемых кыргызстанцев сроки и условия содержания под стражей, которые он получил по законам другого государства.

Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков сообщил, что в тюрьмах разных стран отбывают наказание 1 тысяча 587 граждан Кыргызстана:

  • в России — 742;
  • в Казахстане — 86;
  • в Узбекистане — 45;
  • в Ираке — 41;
  • в Турции — 31;
  • в Таджикистане — 25;
  • в ОАЭ — 15;
  • в Китае — 13;
  • в Италии — 10;
  • в Корее — 8;
  • в Беларуси — 4;
  • в Литве, Украине, Саудовской Аравии и Грузии — по 2;
  • в Венгрии, Германии, Словакии, Словении, Румынии, Молдове, Франции, Иране — по 1;

Еще 788 граждан Кыргызстана, по его словам, под арестом и ждут решений судов:

  • в России — 742 человека;
  • в Турции — 13;
  • в Казахстане — 9;
  • в Италии и Венгрии — по 5;
  • в Германии — по 4;
  • в Египте, Саудовской Аравии и Южной Корее — по 2;
  • в Чехии, Франции и Монголии — по 1.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294175/
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