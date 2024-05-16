Облегчить экстрадицию осужденных за границей кыргызстанцев. Принят законопроект

Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые облегчат перевод граждан Кыргызстана, осужденных за границей, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

Сообщается, что подавляющее большинство осужденных кыргызстанцев отбывают наказание в России. По законам РФ иностранному государству могут отказать в экстрадиции его гражданина, если наказание за преступление мягче, чем в России.

Предложенный законопроект предлагает оставлять для экстрадируемых кыргызстанцев сроки и условия содержания под стражей, которые он получил по законам другого государства.

Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков сообщил, что в тюрьмах разных стран отбывают наказание 1 тысяча 587 граждан Кыргызстана:

в России — 742;

в Казахстане — 86;

в Узбекистане — 45;

в Ираке — 41;

в Турции — 31;

в Таджикистане — 25;

в ОАЭ — 15;

в Китае — 13;

в Италии — 10;

в Корее — 8;

в Беларуси — 4;

в Литве, Украине, Саудовской Аравии и Грузии — по 2;

в Венгрии, Германии, Словакии, Словении, Румынии, Молдове, Франции, Иране — по 1;

Еще 788 граждан Кыргызстана, по его словам, под арестом и ждут решений судов: