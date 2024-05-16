Облегчить экстрадицию осужденных за границей кыргызстанцев. Принят законопроект

Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые облегчат перевод граждан Кыргызстана, осужденных за границей, для дальнейшего отбывания наказания на родине.
Сообщается, что подавляющее большинство осужденных кыргызстанцев отбывают наказание в России. По законам РФ иностранному государству могут отказать в экстрадиции его гражданина, если наказание за преступление мягче, чем в России.
Предложенный законопроект предлагает оставлять для экстрадируемых кыргызстанцев сроки и условия содержания под стражей, которые он получил по законам другого государства.
Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков сообщил, что в тюрьмах разных стран отбывают наказание 1 тысяча 587 граждан Кыргызстана:
- в России — 742;
- в Казахстане — 86;
- в Узбекистане — 45;
- в Ираке — 41;
- в Турции — 31;
- в Таджикистане — 25;
- в ОАЭ — 15;
- в Китае — 13;
- в Италии — 10;
- в Корее — 8;
- в Беларуси — 4;
- в Литве, Украине, Саудовской Аравии и Грузии — по 2;
- в Венгрии, Германии, Словакии, Словении, Румынии, Молдове, Франции, Иране — по 1;
Еще 788 граждан Кыргызстана, по его словам, под арестом и ждут решений судов:
- в России — 742 человека;
- в Турции — 13;
- в Казахстане — 9;
- в Италии и Венгрии — по 5;
- в Германии — по 4;
- в Египте, Саудовской Аравии и Южной Корее — по 2;
- в Чехии, Франции и Монголии — по 1.