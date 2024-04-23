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Власть

Садыр Жапаров с государственным визитом посетит Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 24-25 апреля посетит Азербайджан с государственным визитом. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

По его словам, в рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

«Также планируется проведение второго заседания Межгосударственного совета, по итогам которого будут подписаны совместная декларация президентов и ряд соглашений, направленных на углубление партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Лидеры стран также примут участие в церемонии закладки капсулы строительства средней школы села Хыдырлы», — отметил Муратбек Азымбакиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292318/
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