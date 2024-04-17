17:16
USD 89.11
EUR 94.62
RUB 0.95
Власть

Теперь официально. Садыр Жапаров едет в Казахстан с визитом

Президент Садыр Жапаров по приглашению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева 18-19 апреля совершит официальный визит в РК. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-казахских отношений.

Кроме того, президент примет участие в шестом заседании Высшего межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана и церемонии открытия памятника герою кыргызского эпоса «Манас» в Астане.

«К визиту приурочен ряд мероприятий, таких как бизнес-форум «Кыргызстан — Казахстан», круглый стол аксакалов и творческой интеллигенции, кыргызско-казахский молодежный форум и форум ученых «Перспективы развития науки в решении актуальных проблем КР и РК», — отметил Муратбек Азымбакиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291810/
просмотров: 696
Версия для печати
Материалы по теме
Национальная академия наук нуждается в кардинальной реформе — Садыр Жапаров
В следующем году планируют построить новую дорогу в село Зардалы
Садыр Жапаров посетил Национальную академию наук и Ботанический сад
Президент Кыргызстана предложил забыть тему внешнего долга
Строительство парка и новые рабочие места. Садыр Жапаров посетил Джалал-Абад
Садыр Жапаров: Мы никогда не должны быть против других языков
Садыр Жапаров посетит Джалал-Абадскую область
Садыр Жапаров встретился с Эдуардом Кубатовым, покорившим Эверест
Президент Кыргызстана посетил Центральную мечеть Бишкека
Садыр Жапаров примет участие в 29-й сессии ООН по изменению климата
Популярные новости
Президент Кыргызстана предложил забыть тему внешнего долга Президент Кыргызстана предложил забыть тему внешнего долга
Топографические группы Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана обследовали границу Топографические группы Кыргызстана и Таджикистана обследовали границу
Садыр Жапаров посетил Национальную академию наук и&nbsp;Ботанический сад Садыр Жапаров посетил Национальную академию наук и Ботанический сад
Стройкомпании хотят обязать передавать 5&nbsp;процентов квартир местным властям Стройкомпании хотят обязать передавать 5 процентов квартир местным властям
Бизнес
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
Штраф на&nbsp;423 миллиона сомов. В&nbsp;лаборатории Бонецкого сделали заявление Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
17 апреля, среда
17:15
В 2023 году чистая прибыль «Кыргызалтына» составила 12,65 миллиарда сомов В 2023 году чистая прибыль «Кыргызалтына» составила 12,...
17:10
Смеяться будете в другом месте. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала спикера ЖК
16:52
Сотрудники Баткенского ветконтроля уничтожили 30 тысяч яиц
16:36
Переход на 12-летку. Учет пяти- и шестилетних детей планируют провести до июня
16:35
Чемпионат Азии по борьбе. В Бишкеке кыргызстанцы завоевали 14 медалей