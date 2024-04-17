Теперь официально. Садыр Жапаров едет в Казахстан с визитом

Президент Садыр Жапаров по приглашению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева 18-19 апреля совершит официальный визит в РК. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-казахских отношений.

Кроме того, президент примет участие в шестом заседании Высшего межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана и церемонии открытия памятника герою кыргызского эпоса «Манас» в Астане.

«К визиту приурочен ряд мероприятий, таких как бизнес-форум «Кыргызстан — Казахстан», круглый стол аксакалов и творческой интеллигенции, кыргызско-казахский молодежный форум и форум ученых «Перспективы развития науки в решении актуальных проблем КР и РК», — отметил Муратбек Азымбакиев.