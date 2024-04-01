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Власть

Депутат Жогорку Кенеша призвал отказаться от наличных денег

«Пришло время забыть о бумажных деньгах», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Улугбек Ормонов.

По его словам, в Китае не используют даже банковские карточки.

«Там все операции по оплате проводят через телефон. У нас же цифровизация, даже зарплату мы получаем в электронном формате», — сказал нардеп.

Комитет рассматривал законопроект «О расчетах в национальной валюте Кыргызской Республики» в первом чтении.

Инициаторы законопроекта — депутаты Жогорку Кенеша Айсаракан Абдибаева, Улугбек Ормонов и Бахридин Шабазов.

Одна из инициаторов депутат Айсаракан Абдибаева отметила, что проект закона подготовлен в целях определения статуса национальной денежной единицы Кыргызской Республики, регулирования правоотношений, возникающих при обороте национальной валюты, организации инфраструктуры безналичного денежного обращения в национальной валюте. Предлагается ввести торговый оборот внутри страны исключительно в национальной валюте, а субъектам экономической деятельности, имеющим доходы и расходы в иностранной валюте, осуществлять торговую деятельность, связанную с экспортом и импортом, в иностранной валюте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290419/
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