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Власть

Посол США: Если НПО не смогут работать, мы не сможем оказывать помощь

Посол США в Кыргызстане Лесли Вигери в интервью изданию Tazabek прокомментировал возможные последствия принятия закона об иностранных агентах.

Он отметил, что США по-прежнему привержены оказанию помощи, которая приносит пользу кыргызскому народу. Это, своего рода, базовый принцип.

«Но было бы упущением не отметить факт того, что данный закон может ограничить наши возможности для помощи. В конце концов, это зависит от того, какая версия закона будет принята. Он все еще находится на рассмотрении в парламенте», — считает Лесли Вигери.

Посол подчеркнул, что большая часть помощи, которую Соединенные Штаты предоставляют Кыргызстану, проходит через НПО. Это партнеры-исполнители.

Если НПО не смогут работать, то мы не сможем оказывать помощь кыргызстанцам.

посол США в Кыргызстане Лесли Вигери 

Это означает, что способность США обеспечивать школьников горячим питанием и учебниками, оказывать медицинскую помощь для лечения опасных заболеваний или работать с кыргызскими фермерами над увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции, поддерживать переход к новой, более экологически устойчивой экономике — все это будет потенциально ограничено данным законодательством.

«Я думаю, что иногда мы утопаем в спорах из-за действительно необоснованных обвинений в адрес так называемых «грантоедов». НПО, которые мы поддерживаем, оказывают помощь реальным кыргызстанцам. Это происходит не только здесь, в Бишкеке, но и во всех регионах», — уверен Лесли Вигери.

Напомним, 22 февраля депутаты во втором чтении приняли изменения в Закон «О НКО», которыми вводится понятие «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). За проголосовали 64 парламентария, против — 5.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288710/
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