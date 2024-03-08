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Власть

Программа «Молодые лидеры Кыргызстана 2024» показала свою эффективность — кабмин

Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров принял участие в заседанию комитета по подготовке реформ в рамках внешнеэкономического сотрудничества со странами-партнерами с участием делегации Объединенных Арабских Эмиратов во главе с заместителем министра кабинета министров ОАЭ по вопросам конкурентоспособности и обмена знаниями Абдуллой Нассер Лутой.

По его словам, программа «Молодые лидеры Кыргызской Республики 2024» уже показала свою значимость и эффективность, предоставив 25 нашим специалистам государственных органов возможность пройти комплексное онлайн обучение по важным темам, таким как политика, стратегическая эффективность и управление.

«Офлайн обучение в Бишкеке за последние три дня стало мощным импульсом для углубления их знаний и укрепления связей между участниками. Это также способствовало созданию общего понимания и совместной работы над будущими проектами и инициативами во благо будущего», - сказал он.

Акылбек Жапаров продолжил, что результаты первого потока «Правительственных акселераторов» оказались весьма плодотворными, удалось за короткий срок положительно решить те вопросы, которые до настоящего времени годами не могли решиться и создавали барьеры в определенных сферах.

Проведены презентации по четырем направлениям, которые будут реализованы на втором этапе реформы «Правительственных акселераторов»:

  • «Обеспечение базовыми государственными услугами детей посредством стопроцентного охвата новорожденных младенцев получением свидетельства о рождении и ПИН»;
  • «Упрощение процедур оформления документов, связанных с организацией перевозки грузов железнодорожным транспортом»;
  • «Совершенствование/упрощение процедур для реализации проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ)»;
  • «Создание эффективного механизма взаимодействия государственных органов по вопросам продвижения экспорта».

По словам главы кабмина КР, участники процесса обязаны на высокопрофессиональном уровне выполнить возложенные на них задачи и оправдать надежды.

«Я призываю вас с особой ответственностью относиться к вызовам и прилагать все усилия для их успешного выполнения», - резюмировал Акылбек Жапаров.

В свою очередь, заместитель министра ОАЭ Абдулло Насер Лута выразил уверенность в успешном завершении второго этапа программы «Правительственные акселераторы» и отметил необходимость совместного достижения поставленных целей.

Чиновники дали старт программе «Молодые лидеры Кыргызской Республики 2024» и второго потока реформ «Правительственных акселераторов».
Ссылка: https://24.kg/vlast/288570/
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