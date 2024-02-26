Российская платежная система «Мир» под санкцией. Как быть кыргызским мигрантам

23 февраля российская платежная система «Мир» попала под санкции США, но кыргызстанцы, работающие в соседней стране, могут воспользоваться альтернативными путями денежных переводов. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил заместитель председателя Национального банка Мелс Аттокуров.

«В России живет множество мигрантов из Кыргызстана, граждане РФ прибыли в КР. Наши платежные системы будут с ними работать или как? Оценивались ли риски вторичных санкций?» — спросила депутат Эльвира Сурабалдиева.

Мелс Аттокуров отметил, что Национальная система платежных карт (НСПК) «Мир» закрылась, но есть и другие международные системы денежных переводов.

«На сегодня есть альтернативные пути. Можно переводить деньги через «Золотую корону», есть еще 2-3 международных компании. В России они могут без открытия корсчетов переводить деньги в Кыргызстан. Кроме того, есть коммерческие банки, которые непосредственно на основании договорных отношений с комбанками РФ тоже переводят. Например, «Сбербанк» России, «Тинькофф», — сказал Мелс Аттокуров.