Семейное насилие. Наказывать за принуждение к примирению намерены в КР

Депутат парламента Марлен Маматалиев инициировал изменения в законодательство в целях оказания комплексной помощи женщинам и девочкам, подвергшимся семейному и другим видам гендерного насилия, и устранения безнаказанности лиц, совершивших насилие. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Документом предлагается внести изменения в отдельные положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Закона «Об охране и защите от семейного насилия».

В частности, предлагается установить уголовную ответственность за принуждение потерпевшего к примирению с лицом, совершившим преступление.

«В Кыргызстане распространена практика прекращения дел за примирением сторон, несмотря на увеличение общего количества гендерных преступлений. По оценкам экспертов, подача заявления потерпевшими происходит под давлением отдельных родственников и представителей местных сообществ, а также сотрудников милиции. В этой связи предлагается предусмотреть также квалифицирующий состав — принуждение к примирению со стороны лиц, осуществляющих досудебное производство, или работников органа дознания», — говорится в справке-обосновании.

Законопроектом также предлагается установить уголовную ответственность за принуждение к самооговору лица, сообщившего о совершении преступления.

«Согласно данным экспертов и адвокатов, есть правовая лазейка. Лицо, совершившее преступление, и/или его родственники, а также заинтересованные должностные лица оказывают давление на потерпевших и, чтобы избежать ответственности или смягчить наказание, принуждают заявителя к самооговору. Потерпевший сообщает, что его заявление было заведомо ложным, и оговаривает себя. Это позволяет виновному уйти от ответственности. Потерпевший же в этом случае привлекается к уголовной ответственности и выплачивает штраф. Принятие поправки минимизирует возможность оказания давления на потерпевших и будет способствовать соблюдению принципа неотвратимости уголовной ответственности», — считает инициатор проекта закона.

Читайте по теме Более 13 тысяч человек пострадали от семейного насилия в Кыргызстане в 2023 году

Кроме того, предлагается ввести в Уголовно-процессуальный кодекс институт обязательного депонирования показаний потерпевших и заявителей по гендерно-обусловленным преступлениям с обязательным фиксированием с помощью средств аудио- и (или) видеозаписи хода судебного заседания.

Это необходимо, поскольку практикуемые многократные допросы различными работниками следственных и судебных органов подвергают пострадавших от гендерного насилия вторичной виктимизации.

В 2023 году в КР более 13 тысяч человек пострадали от семейного насилия.