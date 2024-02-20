Семейное насилие. Наказывать за принуждение к примирению намерены в КР

Депутат парламента Марлен Маматалиев инициировал изменения в законодательство в целях оказания комплексной помощи женщинам и девочкам, подвергшимся семейному и другим видам гендерного насилия, и устранения безнаказанности лиц, совершивших насилие. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.
Документом предлагается внести изменения в отдельные положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Закона «Об охране и защите от семейного насилия».
«В Кыргызстане распространена практика прекращения дел за примирением сторон, несмотря на увеличение общего количества гендерных преступлений. По оценкам экспертов, подача заявления потерпевшими происходит под давлением отдельных родственников и представителей местных сообществ, а также сотрудников милиции. В этой связи предлагается предусмотреть также квалифицирующий состав — принуждение к примирению со стороны лиц, осуществляющих досудебное производство, или работников органа дознания», — говорится в справке-обосновании.
«Согласно данным экспертов и адвокатов, есть правовая лазейка. Лицо, совершившее преступление, и/или его родственники, а также заинтересованные должностные лица оказывают давление на потерпевших и, чтобы избежать ответственности или смягчить наказание, принуждают заявителя к самооговору. Потерпевший сообщает, что его заявление было заведомо ложным, и оговаривает себя. Это позволяет виновному уйти от ответственности. Потерпевший же в этом случае привлекается к уголовной ответственности и выплачивает штраф. Принятие поправки минимизирует возможность оказания давления на потерпевших и будет способствовать соблюдению принципа неотвратимости уголовной ответственности», — считает инициатор проекта закона.
Кроме того, предлагается ввести в Уголовно-процессуальный кодекс институт обязательного депонирования показаний потерпевших и заявителей по гендерно-обусловленным преступлениям с обязательным фиксированием с помощью средств аудио- и (или) видеозаписи хода судебного заседания.
Это необходимо, поскольку практикуемые многократные допросы различными работниками следственных и судебных органов подвергают пострадавших от гендерного насилия вторичной виктимизации.
В 2023 году в КР более 13 тысяч человек пострадали от семейного насилия.