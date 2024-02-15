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Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Новый закон о СМИ. Депутат напомнил — свобода слова влияет на развитие экономики

У стран с высоким индексом свободы слова индекс развития экономики тоже выше и доходы граждан растут, заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров.

«Последние две недели в парламенте широко обсуждается законопроект о СМИ. Я вчера прочитал очень хорошую статью о связи экономики и свободы слова. У государств с высоким индексом свободы слова и индекс развития экономики, и доходы граждан выше. Страны с богатыми запасами нефти — Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн — развивают экономику, несмотря на индекс свободы слова. А в других государствах, если свобода слова есть и имеется ее высокий индекс, предпринимательская деятельность хорошо развивается и инвесторов много приходит. Потому что им нужна независимая объективная информация. Независимая информация — это для них и инструмент борьбы с коррупцией. Если такой информации много, то инвесторы тоже не будут бояться вкладывать деньги», — сказал он.

Нардеп подчеркнул, что страны с высоким индексом свободы слова имеют также низкий уровень коррупции, так как свобода слова — самый сильный инструмент в борьбе с коррупцией.

Эльдар Абакиров призвал при разработке и принятии законопроектов учитывать то, какое влияние это может оказать на развитие экономики и доходы граждан.

Отметим, законопроект, разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш в начале января. Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года. Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Ранее четыре комитета Жогорку Кенеша не стали рассматривать законопроект. Депутат Айбек Осмонов заявил, что документ сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой», — сказал он. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/286801/
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