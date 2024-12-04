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Власть

Местные власти не хотят принимать помощь арабских благотворителей — депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров рассказал, что в регионах арабские фонды строят детские сады и школы, однако айыл окмоту под предлогом того, что объекты построены без проектов, не принимают их на свой баланс.

Депутат рассказал, что акимы районов вообще не владеют информацией о построенных в районах объектах арабскими фондами.

«Я объездил ряд таких объектов. Сейсмопояс у них есть, построены из кирпича. Это небольшие одноэтажные здания в маленьких селах. В двух объектах дети уже учатся, но нет электроэнергии. Установлены генераторы. Мне пришлось звонить заместителю министра энергетики, чтобы их подключили», — сказал депутат.

Он попросил представителя кабмина в парламенте Алмаса Абытова, чтобы все объекты построенные благотворителями были приняты на баланс айыл окмоту. 

Он отметил, что по информации Министерства образования и науки в последние четыре года построено всего 55 детских садов, при том что 800 тысяч детей в стране не посещают дошкольные учреждения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313052/
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