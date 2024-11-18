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Власть

Продажа историко-культурных объектов. Депутат предложил отозвать законопроект

На заседании комитета Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров предложил отозвать законопроект, разрешающий инвесторам передавать и продавать объекты историко-культурного наследия.

Народные избранники в первом чтении обсуждают поправки в законы «Об охране и использовании историко-культурного наследия» и «Об инвестициях в Кыргызской Республике». Инициатор — Министерство экономики и коммерции. Ведомство предлагает продать государственные и муниципальные старые здания, входящие в реестр памятников истории и культуры, предпринимателям.

Эльдар Абакиров подчеркнул, что законопроект может охватить не только административные здания, но и крупные историко-культурные объекты, как мавзолей Манаса, башни Бурана, Узген и другие.

«Культурно-исторические здания не должны продавать или сносить. А ваш законопроект разрешает это. Приводите в пример здание Налоговой службы. Его нужно выводить из реестра памятников истории, как гостиницу Иссык-Куль, но по решению историков, культурологов. Я предлагаю вам отозвать проект закона или же предложить другой вариант решения этой ситуации», — сказал Эльдар Абакиров.

В свою очередь представители Минкультуры также выступили против инициативы Минэкономики.

После длительной дискуссии депутаты решили снять с повестки законопроект и дождаться решения комитета ЖК по бюджету, экономической и фискальной политике по этому вопросу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311475/
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