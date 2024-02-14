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Власть

«Керемет Банк» покупает кабмин. Депутаты возмущены законопроектом

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев выступил против законопроекта «О приобретении кабинетом министров пакета акций открытого акционерного общества «Керемет Банк» у Национального банка».

Документом предлагается кабинету министров приобрести акции ОАО «Керемет Банк», принадлежащие Нацбанку, за 7 миллиардов 126 миллионов 432 тысячи сомов (97,45 процента от 100 процентов чистого капитала ОАО «Керемет банк»).

По словам Дастана Бекешева, эти 7 миллиардов сомов можно направить на решение социальных проблем.

«То, что Нацбанк продает правильно, но то, что кабмин покупает пятый банк за 7 миллиардов сомов, это неправильно. Когда у нас нерешенные проблемы социального характера, медуслуги оказываются некачественно. Эти 7 миллиардов можно было направить туда. Мы же на все другие острые проблемы, где всего надо выделить 20 миллионов сомов, 70 миллионов сомов, 1 миллион. Везде Минфин дает заключение, что денег нет, а вот на покупку пятого банка деньги нашлись. Более того, четыре существующих госбанка оказывают услуги плохо. Лучше улучшите их работу. За счет народа прикрывать чьи-то финансовые грехи неправильно, поэтому я голосую против законопроекта», — возмутился нардеп.

С коллегой согласился и депутат Чингиз Айдарбеков.

«Здесь правильно сказали, перекладывать его из одного государственного кармана в другой — это неправильное решение. Продавайте банк частному лицу. У нас в этом году в бюджете предусмотрены средства для покупки банка?» — спросил нардеп.

Заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев ответил, что в 2024 году в республиканском бюджете для этих целей деньги не предусмотрены. Однако ищутся дополнительные внутренние источники финансирования.

«Это просто слова. Вы должны сначала все выяснить, а потом сюда приходить и давать информацию. Это во-первых. Во-вторых, имущество, находящееся на балансе государства, никогда не будет управляться эффективно. Такая практика во всем мире. А у нас тем более, продавайте частному лицу, объявляйте тендер», — сказал Чингиз Айдарбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286707/
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