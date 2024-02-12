Акции «Керемет Банка» выкупит кабмин. Депутаты одобрили законопроект

Парламентский комитет по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил во втором и третьем чтении проект Закона «О приобретении кабинетом министров пакета акций открытого акционерного общества «Керемет банк» у Национального банка».

Документом предлагается кабинету министров приобрести акции ОАО «Керемет Банк», принадлежащие Нацбанку, за 7 миллиардов 126 миллионов 432 тысячи сомов (97,45 процента от 100 процентов чистого капитала ОАО «Керемет банк»).

Кабинет министров ожидает, что получит актив, который расширит его возможности в развитии экономики путем кредитования приоритетных секторов и реализации государственных программ.