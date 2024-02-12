18:24
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Власть

Акции «Керемет Банка» выкупит кабмин. Депутаты одобрили законопроект

Парламентский комитет по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил во втором и третьем чтении проект Закона «О приобретении кабинетом министров пакета акций открытого акционерного общества «Керемет банк» у Национального банка».

Документом предлагается кабинету министров приобрести акции ОАО «Керемет Банк», принадлежащие Нацбанку, за 7 миллиардов 126 миллионов 432 тысячи сомов (97,45 процента от 100 процентов чистого капитала ОАО «Керемет банк»).

Кабинет министров ожидает, что получит актив, который расширит его возможности в развитии экономики путем кредитования приоритетных секторов и реализации государственных программ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286526/
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
Продажа «Керемет Банка» кабмину. Депутат против инициативы
Кабмин хочет выкупить «Керемет Банк» у Национального банка
Дело «Керемет Банка». На Мадагаскаре задержан еще один подозреваемый
О судьбе «Керемет Банка» рассказал председатель Нацбанка
Дело «Керемет Банка». Ущерб от потери инвестиций составил 4,4 миллиарда сомов
Дело «Керемет Банка». Два обвиняемых возместили государству нанесенный ущерб
ГКНБ задержал экс-зампредседателя и членов правления Нацбанка Кыргызстана
Дело «Керемет Банка». Сотрудника ГКНБ водворили на гауптвахту
Дело «Керемет Банка». Задержан сотрудник службы безопасности ГКНБ
Дело «Керемет Банка». Артура Халдарова взяли под стражу
Популярные новости
Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана
Садыр Жапаров рассказал, почему он&nbsp;постоянно ходит с&nbsp;планшетом Садыр Жапаров рассказал, почему он постоянно ходит с планшетом
Владимир Путин призвал США убедить Украину начать переговоры с&nbsp;Россией Владимир Путин призвал США убедить Украину начать переговоры с Россией
Садыр Жапаров передал ответное письмо госсекретарю США Энтони Блинкену Садыр Жапаров передал ответное письмо госсекретарю США Энтони Блинкену
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
12 февраля, понедельник
18:07
В Оше открыли очередную мусорную площадку с сортировочными контейнерами В Оше открыли очередную мусорную площадку с сортировочн...
17:35
В Кыргызстане продлили запрет на экспорт лома
17:21
Мигрантам в России рассказали о пенсионном обеспечении в ЕАЭС
17:19
На учете с психическими и поведенческими расстройствами стоят 50 тысяч человек
17:00
Авария на ТЭЦ. Есть четыре варианта модернизации объекта