23:12
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.98
Власть

По итогам кыргызско-турецкого бизнес-форума подписано восемь меморандумов

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в кыргызско-турецком бизнес-форуме. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что Турция стала крупнейшим инвестором в экономику Кыргызстана в 2022 году, общая сумма инвестиций составила $341,6 миллиона. По итогам девяти месяцев 2023 года Турция вошла в список пяти стран, которые вложили наибольший объем инвестиций в Кыргызстан.

Джевдет Йылмаз заявил, что экономическое сотрудничество Кыргызстана и Турции имеет большой потенциал и страна намерена вывести товарооборот между двумя странами на новый уровень.

На форуме также выступили представители таких крупных турецких фирм, как «Кока-Кола Кыргызстан», отель «Шератон», «Демирбанк» и «Эти Бакыр Терексай», которые ведут свою деятельность в Кыргызстане.

В ходе форума проведены двусторонние деловые встречи, на которых обсуждены вопросы экспорта товаров, поиск и привлечение потенциальных инвесторов и другие вопросы сотрудничества предприятий в сферах энергетики, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. По итогам бизнес-форума, в котором приняли участие около 500 предпринимателей, подписано восемь меморандумов о сотрудничестве и совместной реализации инвестиционных проектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286393/
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбек Жапаров встретился с представителями турецкого бизнеса
Акылбек Жапаров с официальным визитом посетит Турцию
Акылбек Жапаров дважды за полтора месяца проверил снос колонии в Джалал-Абаде
Акылбек Жапаров встретился с представителями компании Ротшильдов
В Кыргызстане появится свой цифровой кодекс
Пострадавшие при аварии на ТЭЦ и крушении вертолета вылетели в Турцию на лечение
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
Акылбек Жапаров Казакстанга иш сапары менен барат
Акылбек Жапаров налоговой: Программы не должны отключаться из-за перегрузок
Глава кабмина: Пора отказываться жить от зарплаты до зарплаты
Популярные новости
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову
Акылбек Жапаров дважды за&nbsp;полтора месяца проверил снос колонии в&nbsp;Джалал-Абаде Акылбек Жапаров дважды за полтора месяца проверил снос колонии в Джалал-Абаде
Авария на&nbsp;ТЭЦ Бишкека. Когда гром уже грянул Авария на ТЭЦ Бишкека. Когда гром уже грянул
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;Бишкек прибыли специалисты из&nbsp;России Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибыли специалисты из России
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
9 февраля, пятница
22:53
По итогам кыргызско-турецкого бизнес-форума подписано восемь меморандумов По итогам кыргызско-турецкого бизнес-форума подписано в...
22:22
Детской больнице в «Джале» достроят здание, которое стоит уже 30 лет
22:00
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
21:46
Отделение трансплантации костного мозга откроют в Джальской больнице
21:31
Октябрьский суд принял решение о ликвидации Kloop Media