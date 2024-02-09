По итогам кыргызско-турецкого бизнес-форума подписано восемь меморандумов

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в кыргызско-турецком бизнес-форуме. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что Турция стала крупнейшим инвестором в экономику Кыргызстана в 2022 году, общая сумма инвестиций составила $341,6 миллиона. По итогам девяти месяцев 2023 года Турция вошла в список пяти стран, которые вложили наибольший объем инвестиций в Кыргызстан.

Джевдет Йылмаз заявил, что экономическое сотрудничество Кыргызстана и Турции имеет большой потенциал и страна намерена вывести товарооборот между двумя странами на новый уровень.

На форуме также выступили представители таких крупных турецких фирм, как «Кока-Кола Кыргызстан», отель «Шератон», «Демирбанк» и «Эти Бакыр Терексай», которые ведут свою деятельность в Кыргызстане.

В ходе форума проведены двусторонние деловые встречи, на которых обсуждены вопросы экспорта товаров, поиск и привлечение потенциальных инвесторов и другие вопросы сотрудничества предприятий в сферах энергетики, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. По итогам бизнес-форума, в котором приняли участие около 500 предпринимателей, подписано восемь меморандумов о сотрудничестве и совместной реализации инвестиционных проектов.