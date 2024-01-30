Новый закон о СМИ. Сначала разобраться с фейками в соцсетях призывает депутат

Депутат Тазабек Икрамов напомнил, что в Кыргызстане не выявили еще ни одного распространителя фейков и информации, порочащей честь и достоитство людей. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, где рассматривается в первом чтении проект нового закона «О СМИ», инициированный и разработанный администрацией президента.

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«Сегодня через суд можно привлечь любого журналиста и любое СМИ. В законах все прописано. За недостоверную или ложную информацию ответственность они несут. Но как вы боретесь с фейками?» — спросил Тазабек Икрамов.

Замминистра культуры Чынгыз Эсенгул уулу сообщил, что есть закон о фейках (Закон Гульшат Асылбаевой «О защите от недостоверной (ложной) информации»), и рассказал процедуру его применения. «В основном фейки распространяются в соцсетях, в частности в Facebook. Мы сейчас работаем с администрацией этой соцсети. С TikTok смогли наладить работу, там сможем отслеживать недостоверную информацию», — сказал он.

Нардеп напомнил, что по этому закону еще ни одного человека за фейковую информацию не привлекли. В основном документ применяется к СМИ, которые и так зарегистрированы и работают официально.

«Если примем такой закон, то дойдет до того, что люди перестанут вообще что-то говорить. В первую очередь с фейками разберитесь. Про меня тоже распространяли информацию, очерняющую и унижающую достоинство. Поэтому и говорю, что самое главное — с фейками бороться», — подчеркнул он.

Каждая власть пытается оказывать давление на свободу слова. Если журналисты распространяют недостоверную или ложную информацию, можно через суд это решить. В законах уже есть такие нормы. Тазабек Икрамов

«Этот закон преждевременный и сейчас не нужен. Я буду выступать против», — добавил он.

Отметим, что законопроект, разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш в начале января. Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года. Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Никто из членов рабочей группы — представителей независимых СМИ — не давал окончательного согласия с нынешней редакцией и не ставил своей подписи под документом.

Ранее четыре комитета Жогорку Кенеша не стали рассматривать законопроект. Депутат Айбек Осмонов заявил, что документ сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой», — сказал он.