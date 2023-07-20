Прошли встречи комиссий по демаркации границы Кыргызстана и Узбекистана

С 13 по 20 июля в Намангане (РУз) состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана в совместной кыргызско-узбекской демаркационной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе переговоров обсуждены вопросы предстоящей демаркации и проведены совместные полевые обследования на отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы.

«Переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. По итогам мероприятий подписан соответствующий протокол», — говорится в сообщении.