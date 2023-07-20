Все стратегические объекты Кыргызстана подключены к ситуационному центру кабмина

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров показал журналистам ситуационный центр администрации президента.

Он отметил, что его основной задачей является обеспечение комплексной информационно-аналитической и экспертной поддержки в процессе принятия стратегических решений по управлению на основе углубленного анализа текущей ситуации в различных сферах деятельности.

«Ситуационный центр помогает принять взвешенное решение, основанное на анализе данных и реальных цифрах. Мы можем в режиме реального времени отслеживать исполнение указов президента, решений кабинета министров. К примеру, до конца года будет построено 100 школ по всей республике, мы можем отследить строительство каждой, вплоть до того, сколько строителей сегодня находится на объекте и чем они занимаются», — сказал чиновник.

Он также добавил, что все стратегические объекты страны подключены к ситуационному центру, в том числе Токтогульское водохранилище, месторождение угля Кара-Кече, контрольно-пропускные пункты, рудник «Кумтор».

«Работа ситуационного центра дает свои результаты, мы будем наращивать ее потенциал. Я дал поручение директору представить список объектов, строительство которых финансируется из государственного бюджета, но не подключенных к центру, для последующего прекращения их финансирования. Все государственные объекты должны быть подключены, это не только мое требование, это требование времени, которое диктует нам переходить к цифровизации всех процедур. Мы должны видеть, как расходуется каждый сом, выделяемый из государственной казны», — заключил Акылбек Жапаров.