03:04
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Власть

Все стратегические объекты Кыргызстана подключены к ситуационному центру кабмина

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров показал журналистам ситуационный центр администрации президента.

Он отметил, что его основной задачей является обеспечение комплексной информационно-аналитической и экспертной поддержки в процессе принятия стратегических решений по управлению на основе углубленного анализа текущей ситуации в различных сферах деятельности.

«Ситуационный центр помогает принять взвешенное решение, основанное на анализе данных и реальных цифрах. Мы можем в режиме реального времени отслеживать исполнение указов президента, решений кабинета министров. К примеру, до конца года будет построено 100 школ по всей республике, мы можем отследить строительство каждой, вплоть до того, сколько строителей сегодня находится на объекте и чем они занимаются», — сказал чиновник.

Он также добавил, что все стратегические объекты страны подключены к ситуационному центру, в том числе Токтогульское водохранилище, месторождение угля Кара-Кече, контрольно-пропускные пункты, рудник «Кумтор».

«Работа ситуационного центра дает свои результаты, мы будем наращивать ее потенциал. Я дал поручение директору представить список объектов, строительство которых финансируется из государственного бюджета, но не подключенных к центру, для последующего прекращения их финансирования. Все государственные объекты должны быть подключены, это не только мое требование, это требование времени, которое диктует нам переходить к цифровизации всех процедур. Мы должны видеть, как расходуется каждый сом, выделяемый из государственной казны», — заключил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270716/
просмотров: 2006
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
Акылбек Жапаров Казакстанга иш сапары менен барат
Акылбек Жапаров налоговой: Программы не должны отключаться из-за перегрузок
Глава кабмина: Пора отказываться жить от зарплаты до зарплаты
Акылбек Жапаров камсыздандыруу төгүмдөрү дээрлик эки эсе кыскарарын билдирди
Глава кабмина пообещал снизить почти вдвое размеры страховых взносов
Акылбек Жапаров наградил сельские управы. Им вручены денежные сертификаты
В Кыргызстане отметили 75-летие балетмейстера Чолпонбека Базарбаева
Пустующие здания органов МСУ могут передавать под образовательные учреждения
Кыргызстанга GPT чатынын иштеп чыгуучуларынын бири келет
Популярные новости
Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной
Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против
Глава кабмина: Пора отказываться жить от&nbsp;зарплаты до&nbsp;зарплаты Глава кабмина: Пора отказываться жить от зарплаты до зарплаты
Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана