Акылбек Жапаров посоветовал главам регионов подготовиться к приезду президента

«Раньше на машине ничего не видели, сейчас летим вертолетом, везде камеры видеонаблюдения, все увидим», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на заседании кабмина.

Он напомнил, что главе Иссык-Кульской области Илиязу Иманбетову президент объявил выговор.

«Для вас тоже лето внезапно наступило? Не подготовились. Надо же было проверить, посмотреть, особенно перед приездом президента. Не надейтесь, что не заметим», — сказал Акылбек Жапаров.

Он также поручил министрам сделать ремонт фасадов зданий региональных управлений ведомств до 31 августа.