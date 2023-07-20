Акылбек Жапаров после того, как похвалил таможенников, похвалил и кабмин

За два года кабинет министров увеличил бюджет страны на 310 миллиардов сомов. Об этом на заседании кабинета министров сообщил его глава Акылбек Жапаров.

Он отметил, что кабмин в 2022 году исполнил бюджет в размере 442 миллиардов сомов, в 2023-м бюджет утвержден в размере 503 миллиардов сомов.

«Мы планируем исполнить бюджет на уровне 557, 5 миллиарда сомов. Такие надежды нам дают итоги первого полугодия. Эти деньги не упали на нас откуда-то сверху, нам их не подарили доноры или меценаты. Это результат кропотливой научно выверенной работы, где каждое правильное решение сегодня — завтра дает точно прогнозируемые показатели», — заявил чиновник.

Ранее Акылбек Жапаров похвалил таможенников, отметив, что они стали патриотами. По его словам, Государственная таможная служба выполнила план сборов на 153,8 процента.

Сегодня кабинет министров подводит итоги своей работы за первое полугодие.