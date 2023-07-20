Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров провели телефонные переговоры

Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с председателем кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-кыргызского торгово-экономического сотрудничества, а также ход реализации совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров обсудили тематику интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

Отметим, что пресс-служба кабмина Кыргызстана пока ничего не сообщала об этом разговоре.