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Власть

Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров провели телефонные переговоры

Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с председателем кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-кыргызского торгово-экономического сотрудничества, а также ход реализации совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров обсудили тематику интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

Отметим, что пресс-служба кабмина Кыргызстана пока ничего не сообщала об этом разговоре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270636/
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