Странам Залива предложили участвовать в строительстве Камбар-Аты-1

Президент Кыргызстана призвал активнее развивать межрегиональное сотрудничество между странами Персидского залива и Центральной Азии. Об этом Садыр Жапаров заявил на саммите «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива» в городе Джидда (Саудовская Аравия).

По его словам, экономическое и инвестиционное сотрудничество лежит в основе повестки дня. Есть огромные возможности, которые можно использовать во благо стран и народов. Регионы обладают бесценным богатством: высокообразованным и динамичным человеческим капиталом. Центральная Азия имеет также мощный торговый, транзитно-логистический и транспортный потенциал, находясь на перекрестке Европы и Азии.

«Предлагаю поручить нашим правительствам активно продвигать межрегиональное сотрудничество и обмен опытом в таких жизненно важных секторах, как энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, туризм, цифровизация и инновации. Призываю наших партнеров из стран Залива принять участие в совместной реализации мегапроекта по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который укрепит нашу межрегиональную торгово-экономическую кооперацию», — сказал он.

Садыр Жапаров отметил, что расширение транспортных и логистических связей, в том числе железнодорожных и воздушных, облегчит перемещение товаров, капитала и людей между регионами. Это будет не только стимулировать торговлю, но и способствовать культурному взаимообмену. Поэтому он предложил создать внутри регионов зону безвизового режима, стимулировать и поддерживать авиакомпании в открытии и расширении регулярных авиасообщений между столицами, а также разрабатывать совместные туристические маршруты, укреплять межбанковское сотрудничество и развивать торгово-инвестиционное сотрудничество.

Говоря о зеленой энергетике, глава государства отметил, что этот сектор имеет важное значение для всей экономики страны и является ядром экономического роста и устойчивого развития Кыргызстана. Ведь Кыргызстан обладает значительным потенциалом возобновляемых источников энергии. Кабинетом министров ведется активная работа по проекту строительства гидроэлектростанции «Камбар-Ата-1» с проектной мощностью 1 тысяча 860 мегаватт.

«Приглашаю наших партнеров из стран Залива рассмотреть возможность участия в строительстве этой ГЭС в Кыргызстане, которая внесет значительный вклад в укрепление региональной водно-энергетической безопасности. Считаю также важным в ближайшее время приступить к комплексной и практической реализации достигнутых нами договоренностей. Кыргызстан готов принимать у себя министерские встречи для обсуждения вопросов развития экономики, торговли, образования и здравоохранения, а также бизнес-форумы, совместные культурные и спортивные мероприятия», — сказал президент.

Предлагаю провести первый Инвестиционный форум в формате Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива летом 2024 года на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Садыр Жапаров

Он также выступил за укрепление тесных культурно-исторических уз, связывающих регионы, и заявил, что Кыргызстан приветствует начало реализации проекта строительства культурного центра Королевства Саудовская Аравия в Кыргызстане.

«С удовлетворением хочу отметить завершаемый в эти дни проект строительства Исламской академии при содействии Объединенных Арабских Эмиратов. Убежден, что эти нужные и востребованные в наше время культурно-образовательные учреждения станут центрами изучения арабского языка, распространения знаний о богатой арабской культуре, об исламе, что очень важно в наш век высокого уровня ксенофобии в ряде регионов мира. В сфере образования предлагаю нашим странам создание сети межвузовских обменов и увеличение численности квотных мест в ведущих учебных заведениях стран Залива для студентов из Центральной Азии по инженерно-техническим специальностям», — заключил Садыр Жапаров.

Он уверен, что совместный план действий между странами Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива на 2023–2027 годы и совместное заявление по итогам саммита отражают стремление наших регионов к взаимовыгодной кооперации и обеспечат комплексную повестку будущего эффективного сотрудничества и партнерства в приоритетных областях.