«Для нас особую тревогу вызывает ситуация в Афганистане. Мы считаем, что международному сообществу нельзя оставлять в изоляции Афганистан и многострадальный афганский народ», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на саммите «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива», который проходит в городе Джидда (Саудовская Аравия).

По его словам, необходимо продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана и всемерно поддерживать проекты, которые будут способствовать восстановлению афганской экономики.

«Мы также с беспокойством следим за событиями в Палестине, Йемене, Сирии, Судане, Украине и надеемся на скорое разрешение конфликтов в этих странах. Хотел бы особо отметить, что Кыргызстан твердо исходит из того, что любой конфликт должен решаться исключительно политическими и дипломатическими средствами за столом переговоров на основе общепризнанных принципов и норм международного права», — сказал он.