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Власть

Решение суда о матчестве. Скандал заставил власти пойти на изменение закона

Скандал с матчеством продолжается. После комментариев главного муфтия, госсекретаря и председателя ГКНБ, осуждающих решение Конституционного суда, слово взял президент страны.

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Садыр Жапаров выступил с инициативой внести изменения в Закон «О Конституционном суде Кыргызской Республики». Документ опубликован на сайте главы государства.

Эксперты раскритиковали это предложение. Звучали даже версии, что страсти вокруг матронима всего лишь предлог. Власти готовят общество к очередной перекройке Конституции, чтобы «обнулить сроки».

На каждый закон своя поправка

30 июня коллегия судей Конституционного суда вынесла решение по ходатайству адвокатов Эльвиры Тилек кызы и Айнуры Осмоналиевой, представляющих интересы гражданской активистки и феминистки Алтын Капаловой, о проверке соответствия Закона «Об актах гражданского состояния» Конституции.

В социальных сетях это постановление вызвало бурную дискуссию.

Речь в заявлении юристов шла о проверке конституционности нормативных положений, выраженных словами «отчество присваивается по имени отца», «перемена отчества осуществляется по именам отца, усыновителя, отчима, дедушки по линии отца или матери». Заявитель добивалась того, чтобы у матери тоже была возможность дать отчество ребенку по своему имени, иными словами, использовать матчество (матроним).

Рассмотрев дело, Конституционный суд пришел к выводу, что законодательство предусматривает присвоение имени по кыргызским национальным традициям, а также по сложившейся советской системе — имя, отчество, фамилия.

Порядок присвоения имени по кыргызским национальным традициям (с указанием уулу, кызы, тегин) остается неизменным.

«Что касается права родителей, в том числе матери, на присвоение ребенку фамилии, имени и отчества по советской системе, то оно находится в непосредственном соприкосновении с правом ребенка. Имеет приоритетное значение и находится под особой государственной защитой. А поскольку ребенок с матчеством в традиционном обществе может стать жертвой буллинга и стигматизации, в удовлетворении ходатайства заявителя было отказано», — говорится в решении КС КР.

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В решении уточняется, что «по достижении совершеннолетия гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, должен иметь право выбора между отчеством и матчеством».

Консервативно настроенная часть социума восприняла это решение в штыки, заявив о покушении на традиционные ценности. В соцсетях зазвучали призывы расформировать КС КР, а коллегию призвать к ответственности.

Право взрослого человека решать — брать матчество или оставаться с отчеством не рассматривается некоторыми пользователями априори.

Результат не заставил себя долго ждать. Садыр Жапаров выступил за изменение статьи 52 Закона «О Конституционном суде Кыргызской Республики». Инициируется новый пункт 52-1, по которому решение КС КР может быть пересмотрено по представлению президента или председателя Конституционного суда в следующих случаях:

  • изменилась норма Конституции, на основании которой принято решение;
  • открылись новые существенные для предмета обращения обстоятельства, неизвестные Конституционному суду на момент вынесения решения;
  • решение противоречит моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызстана.

Инициатива отредактировать закон вызвала возмущение независимых юристов и экспертов.

«Очевидно, что граждане Кыргызстана живут, руководствуясь идеологическими и моральными убеждениями, но зачастую не придерживаются буквы закона. Это приводит к различным интерпретациям истинного значения законодательства. Однако важно отметить, что многие стороны, включая лиц, занимающих политические должности, религиозные деятели и активисты высказывают свое мнение, которое часто является радикальным и субъективным, не учитывая содержания решения Конституционного суда», — отметила юрист Таттубубу Эргешбаева.

Это указывает на то, что люди, власти, общество и активисты недостаточно ознакомлены с решениями КС КР, а возможно, даже с другими законодательными актами и документами. Это является тревожным фактом.

Таттубубу Эргешбаева

Эксперты отметили, что решение КС КР не противоречит Конституции, законам, государственным программам и моральным нормам, а с религиозными практиками в определенных случаях даже согласуется.

Представители Института Медиа Полиси, в свою очередь, напомнили, что любое вмешательство в отправление правосудия недопустимо, поскольку приведет к непоправимым последствиям, нарушив баланс сил в системе сдержек и противовесов. Но самое опасное: оно укрепляет модель персоналистской автократии, когда соблюдение прав человека зависит от чиновничьей прихоти, а не от норм Конституции и законов.

Думайте головой

Услышит ли Старая площадь увещевания активистов и экспертов? Вряд ли. Комментарий постоянного представителя главы государства и кабинета министров в Конституционном суде Алмазбека Молдобаева тому подтверждение.

Чиновник пояснил, что противоречивая норма вводится, чтобы гарантировать судебную защиту. Он напомнил, что решения Верховного суда также окончательны и не подлежат пересмотру, но Уголовно-процессуальный кодекс позволяет этой инстанции пересматривать дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

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«Это нормальная процедура в судах. Никто не застрахован от ошибок. Чтобы усилить защиту наших граждан, надо, чтобы Конституционный суд имел право пересмотреть вопросы», — пояснил Алмазбек Молдобаев.

В качестве примера он привел Казахстан, Узбекистан и Литву.

Эксперт по конституционному праву Нурлан Садыков советует при корректировании конституционных законов не опираться на опыт других стран, а думать своей головой.

«Конечно, это может серьезно затронуть общественно-политическую жизнь страны, устои государства. Но здесь нужно судьям Конституционного суда брать на себя ответственность», — сказал он.

Правосудие едино для всех судов. На основе этого конституционного принципа мы должны прописывать аналогичную норму о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам.

Нурлан Садыков

Он далек от мысли, что вся эта история с внесением поправки в Закон «О Конституционном суде» служит ширмой для дальнейшего масштабного переписывания главного документа страны.

Но предостерегает, что пересмотр решений КС не должен превратиться в повседневность. Это должно восприниматься как исключение, а не правило.

Есть нюансы

С этим утверждением никто не спорит. Решения могут быть пересмотрены, но только в крайних случаях. Другое дело, насколько таковыми следует считать «противоречие моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызстана» и кто должен дифференцировать это самое противоречие? Власти, члены коллегии Конституционного суда или граждане?

Всякий раз, когда власти хотят усилить репрессии, заходит речь о ценностях, и право на жизнь обретает законодательные инициативы наподобие «защита детей от вредоносной информации», «О СМИ» и «О НКО».

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Официальные поборники традиционных ценностей в Кыргызстане еще подчеркивают, что угроза исходит не столько изнутри, сколько извне. Гомосексуализм и гендерные свободы — все это придумали на Западе, и теперь якобы навязывают кыргызскому патриархальному обществу.

Но существует одно «но». Когда чиновники активно выступают за традиционные ценности, они идут тем самым на уступку идеологическим оппонентам. В этом и есть парадокс: так называемые национальные устои и ценности — это порождение прогресса, они возникают только как реакция на перемены, которые почти невозможно остановить.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270603/
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