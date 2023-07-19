Президент Кыргызстана полетел в Саудовскую Аравию на частном самолете

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров полетел с визитом в Саудовскую Аравию на частном джете. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Вчера из международного аэропорта «Манас» в столицу Саудовской Аравии Джидду направился единственный самолет — Embraer Lineage 1000. Это бизнес-джет авиакомпании Air X Chapter. Ранее Садыр Жапаров неднократно пользовался услугами именно этой компании. Например, на нем он летал в Турцию и Глазго.

Фото Flightradar24. Президент полетел в Саудовскую Аравию на частном самолете

Стоимость одного часа перелета на таком борту — $14 тысяч 850. Эту информацию выяснили журналисты Factcheck.kg, когда изучали детали рейса главы государства.

Примечательно: когда президент летает бортом № 1, пресс-служба публикует фотографии, как он спускается с трапа самолета. Из путешествий на бизнес-джете снимки обычно сняты с другого ракурса — так, чтобы борт не попал в кадр. На фото и видео, опубликованных пресс-службой главы государства с сообщением о прибытии в Джидду, также нет борта № 1.